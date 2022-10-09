Омск
Профиль пользователя Julia82

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О себе

Ищу общения только с девочками

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

Не нравится:

☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Meow1
Омск → Другое

Покататься на велике, я замужем парни не пишите.

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