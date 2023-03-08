Омск

Профиль пользователя Grifon

О себе Очень люблю гулять, занимаюсь воркаутом, хожу в бассейн, кино, театр. Читаю книги. С удовольствием поиграю в настолки

Был в сети пару дней назад

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