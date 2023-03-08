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Омск
Профиль пользователя Grifon

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О себе

Очень люблю гулять, занимаюсь воркаутом, хожу в бассейн, кино, театр. Читаю книги. С удовольствием поиграю в настолки

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью
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