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Омск
Омск
Профиль пользователя Grifon
О себе
Очень люблю гулять, занимаюсь воркаутом, хожу в бассейн, кино, театр. Читаю книги. С удовольствием поиграю в настолки
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью
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