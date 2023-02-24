Омск
Профиль пользователя fox_narcissism

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎭 Театр 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 📸 Пофоткаться

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

в поисках новых друзей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wrebns
Омск → Другое

найти людей с омска

маленькое фото пользователя Nia20
Омск → Другое

Я хочу найти интересные знакомства, интересных людей

маленькое фото пользователя KarinaSkrebcova
Омск → Другое

Ищу подруг в Омске

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