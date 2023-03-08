Омск
Профиль пользователя Esther

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О себе

Интроверт
Люблю жизнь, стремлюсь к саморазвитию
Нравится проводить время с близкими по духу людьми

Профиль обновлён 20 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

События пользователя

Москва → пообщаться

Откровение, доверие.

Москва → пообщаться

Ищу душевное общение

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя GeorgyBolt
Москва → Другое

Простое, лёгкое общение на любые темы)

маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое

Сложное, тяжёлое общение. Неинтересные темы, пассивные собеседники.

маленькое фото пользователя Macadam
Москва → Другое

Обсуждение обновления на "Зайчика"/Tiny Bunny

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