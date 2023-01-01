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Омск
Профиль пользователя El_crafft

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О себе

С удовольствием пообщаюсь с новым интересными людьми, хочется открывать для себя что то новое … понимающая , легкая в общении , хочется общаться с нормальными простыми ( не токсичными) людьми)

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей

События пользователя

Омск → пообщаться

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Откликнулись 2 участника
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