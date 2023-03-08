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Омск
Омск
Профиль пользователя Egor_makeBad
О себе
Зовут Егор, занимаюсь фотографией, умею играть на пианино, учусь писать биты, люблю читать, имею хорошее чувство юмора. Ищу друзей для общения и проведения вместе досуга
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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