Омск

Профиль пользователя Egor_makeBad

О себе Зовут Егор, занимаюсь фотографией, умею играть на пианино, учусь писать биты, люблю читать, имею хорошее чувство юмора. Ищу друзей для общения и проведения вместе досуга

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