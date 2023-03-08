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Омск
Профиль пользователя Egor_makeBad

фото пользователя Egor_makeBad

О себе

Зовут Егор, занимаюсь фотографией, умею играть на пианино, учусь писать биты, люблю читать, имею хорошее чувство юмора. Ищу друзей для общения и проведения вместе досуга

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💨 Кальян🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Круто провести время

маленькое фото пользователя Daria3D
Откликнулся 1 участник

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя wrebns

Омск → прогуляться, перекусить

найти людей с омска

Откликнулись 24 участника

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