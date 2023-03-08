Омск
Профиль пользователя Denis0108
О себе
слежу за наукой, люблю неопоп, читать ЖЗЛ, пить лёгкое вино, нравится узнавать что-то новое о городах и их архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности)
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Ищу интересных собеседников:)
Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе
Пообщаться о жизни
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))
Ищу подругу/друга🫂🤍
Просто поговорить о жизни
Кто за нетворкинг?!
Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.
Можно говорить свободно
Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.
Хотелось бы пообщаться, а там как пойдёт может и подружимся😉
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