слежу за наукой, люблю неопоп, читать ЖЗЛ, пить лёгкое вино, нравится узнавать что-то новое о городах и их архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

Омск → сходить на мероприятие Сходим на концерт или хоккей?

Березники → Другое Хотелось бы пообщаться, а там как пойдёт может и подружимся😉

Санкт-Петербург → Другое Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.

Омск → Другое Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.

Омск → Другое Кто за нетворкинг?!

Санкт-Петербург → Другое Просто поговорить о жизни

Москва → Другое Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

Ищешь друзей и компанию в городе Омск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Омск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.