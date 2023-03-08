Омск
Профиль пользователя Denis0108

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О себе

слежу за наукой, люблю неопоп, читать ЖЗЛ, пить лёгкое вино, нравится узнавать что-то новое о городах и их архитектуре. Пару периодов в жизни ходил на танцы, разного рода успешности)

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🎭 Театр 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

✝️ Религия 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Омск → сходить на мероприятие

Сходим на концерт или хоккей?

Омск → прогуляться, перекусить

погулять, посидеть в кафе, пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Nadya_k
Ростов-на-Дону → Другое

Ищу интересных собеседников:)

маленькое фото пользователя Yana_sdn
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу, поговорить о всяком, зайти выпить кофе

маленькое фото пользователя Julia_Juli
Королев → Другое

Пообщаться о жизни

маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

маленькое фото пользователя Yangwawa
Москва → Другое

Аааа! Это срочно!)) Спасите от недостатка общения)))

маленькое фото пользователя Elizaveta17
Барнаул → Другое

Ищу подругу/друга🫂🤍

маленькое фото пользователя Nasty05
Санкт-Петербург → Другое

Просто поговорить о жизни

маленькое фото пользователя Marina_M
Омск → Другое

Кто за нетворкинг?!

маленькое фото пользователя Anastasia_Che
Омск → Другое

Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.

маленькое фото пользователя Katerina_09
Хабаровск → Другое

Можно говорить свободно

маленькое фото пользователя Nurse_Marta
Санкт-Петербург → Другое

Обсудить иммиграцию после 40, можно вместе что-нибудь придумать.

маленькое фото пользователя Masha83
Березники → Другое

Хотелось бы пообщаться, а там как пойдёт может и подружимся😉

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