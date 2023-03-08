Омск
Профиль пользователя dashik.key
О себе
Обожаю музыку, занимаюсь ею профессионально уже почти 23 года
Играю на самом изящном и красивом инструменте
Увлекаюсь йогой
Люблю путешествовать
Год как изучаю английский
Обожаю сережки
Люблю арбузы всей душой 🍉
Очень хочется найти новые интересные знакомства и друзей
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
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