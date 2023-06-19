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Омск
Безумно любою гулять, в любую погоду или почти в любую. Хочется найти друзей для общения, досуга.
Омск
Профиль пользователя Christunzel
О себе
Безумно любою гулять, в любую погоду или почти в любую. Хочется найти друзей для общения, досуга.
Посетить новые места или просто сходить поесть, я всегда за. Настолки и большие компании тоже люблю. Соцсетей у меня нет, надеюсь хоть тут повезет найти классных людей для общения.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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