Ищу приятелей, друзей. О том, что мне мило: Из музыки люблю рок, в основном классику рока, Ария, Кипелов, Алиса, Маврин, ГО, КиШ, рок 80-х, Блек саббат, Оззи, Ван Хелен, Айрон Мейлен, Машин Хед, и подрбную классику. Книги люблю фентези, фантастика, детективы, комедия, мирового происхождения. Стихи тоже люблю, в большинстве своем это русская поэзия, это: Лермонтов (период после ссылки), Пушкин, Рождественский, Блок, Сельвинский, Твардовский, и прочая антология русской поэзии, стихи люблю про войну, чтобы мощь была. Отдельно выделю Данте Алигьери. Фильмы под настроение, ното будут все жанры, ужасы смотрю чаще. Хобби как такового у меня нетя но в целом склонна к творческому уклону, немного рисую, леплюч вышиваю, выжу в древней технике осло-ститч. Интересуюсь реконструкцией, в планах изготовление славянского костюма 10 века по мотивам Кривичевского кургана. Раньше, в бности увлекалась ролевыми играми, да что лукаыить, и сейчас интересует. Ходила в походы пешие, на байдарках сплавлялась. Изучаю самостоятельно китайский язык, в планах занятия с репетитором по английскому и китайскому языку. Хожу в бассейн, плаваю кроллем. Умею кататься на велосипеде, стрелять из лука блочного и классического, пневматической винтовки. Сейчас изучаю технику китайской гимнастики Цигун. Люблю пешие прогулки по парку, лесу особенно. Люблю пикники. Отношений у меня сейчас нет, детей нет. Времени свободного тоже нет пока что, но всё решаемо. Какой человек мне понравится и кого бы я хотела видеть: Справедливый, честный, достойный, воспитанный. Интеллеутуально развит, пытлив, многосторонен. Без криминальных наклонностей, не буйный, воспитанный. Уравновешенный, не компульсивный, не агрессивный, способный изъясняться и формулировать слова человеческим языком, а не матами и ругательствами. Не курящий (у меня астма) и обязательно с чувством юмора, сама люблю пошутить и посмеяться.

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

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