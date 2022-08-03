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Омск
Профиль пользователя argonianna

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О себе

Ищу приятелей, друзей.
О том, что мне мило:
Из музыки люблю рок, в основном классику рока, Ария, Кипелов, Алиса, Маврин, ГО, КиШ, рок 80-х, Блек саббат, Оззи, Ван Хелен, Айрон Мейлен, Машин Хед, и подрбную классику.
Книги люблю фентези, фантастика, детективы, комедия, мирового происхождения.

Стихи тоже люблю, в большинстве своем это русская поэзия, это: Лермонтов (период после ссылки), Пушкин, Рождественский, Блок, Сельвинский, Твардовский, и прочая антология русской поэзии, стихи люблю про войну, чтобы мощь была. Отдельно выделю Данте Алигьери.

Фильмы под настроение, ното будут все жанры, ужасы смотрю чаще.

Хобби как такового у меня нетя но в целом склонна к творческому уклону, немного рисую, леплюч вышиваю, выжу в древней технике осло-ститч.
Интересуюсь реконструкцией, в планах изготовление славянского костюма 10 века по мотивам Кривичевского кургана.
Раньше, в бности увлекалась ролевыми играми, да что лукаыить, и сейчас интересует.
Ходила в походы пешие, на байдарках сплавлялась.
Изучаю самостоятельно китайский язык, в планах занятия с репетитором по английскому и китайскому языку.
Хожу в бассейн, плаваю кроллем.

Умею кататься на велосипеде, стрелять из лука блочного и классического, пневматической винтовки. Сейчас изучаю технику китайской гимнастики Цигун.

Люблю пешие прогулки по парку, лесу особенно. Люблю пикники.
Отношений у меня сейчас нет, детей нет. Времени свободного тоже нет пока что, но всё решаемо.

Какой человек мне понравится и кого бы я хотела видеть:
Справедливый, честный, достойный, воспитанный. Интеллеутуально развит, пытлив, многосторонен. Без криминальных наклонностей, не буйный, воспитанный. Уравновешенный, не компульсивный, не агрессивный, способный изъясняться и формулировать слова человеческим языком, а не матами и ругательствами. Не курящий (у меня астма) и обязательно с чувством юмора, сама люблю пошутить и посмеяться.

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 🏫 Учеба ✝️ Религия 📺 Политика 🍷 Алкоголь 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎮 Видеоигры 🍴 Кафе / ресторан

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Gala888
Омск → Другое
Предлагаю покататься на великах или сплавиться на SUP-бордах
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