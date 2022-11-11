Омск
Профиль пользователя angelos55

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О себе

Привет! Хотелось бы найти человека с которым можно поговорить на любую тему, так сказать родственную душу в какой-то степени. Как-то так вышло что я осознаю что друзей у меня нет... Надеюсь найти здесь человечка, а может и не одного.

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги ☣️ Токсичность 💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

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