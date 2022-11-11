Омск
Профиль пользователя angelos55
О себе
Привет! Хотелось бы найти человека с которым можно поговорить на любую тему, так сказать родственную душу в какой-то степени. Как-то так вышло что я осознаю что друзей у меня нет... Надеюсь найти здесь человечка, а может и не одного.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Омск
Ищешь друзей и компанию в городе Омск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Омск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.