Омск
Профиль пользователя AndreT
О себе
Люблю покатать на велосипеде под хорошую музыку. Хотелось бы позаниматься спортом но не хватает времени.
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
События пользователя
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