Омск
Профиль пользователя Anastasia_Che
О себе
Слушаю разнообразную музыку, по настроению, особенно люблю Alternative Rock, Trance, Dram&Bass. Но так же слушаю и поп-музыку, хаус, электронную, танцевальную, рейв.
Люблю гулять в парке, кататься на самокате, велосипеде, зимой коньках, только не с кем) С удовольствием поиграла бы в бадминтон и научилась играть в настольный теннис. Хочу заниматься спортом, бегать, ходить в тренажёрный зал. Нужна компания, поддержка.
Люблю смотреть фильмы и сериалы, предпочитаю зарубежные, комедии, фантастику, фэнтези, ужасы.
Очень люблю играть в настольные игры, в коллекции в основном карточные игры, в которые интесно играть быстро и в весёлой компании.
Из компьютерных игр предпочитаю RPG, квесты.
Книги по жанрам предпочитаю фэнтези, романы, детективы. Читаю редко, когда есть время.
Люблю узнавать и учиться чему-то новому.
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
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