Слушаю разнообразную музыку, по настроению, особенно люблю Alternative Rock, Trance, Dram&Bass. Но так же слушаю и поп-музыку, хаус, электронную, танцевальную, рейв. Люблю гулять в парке, кататься на самокате, велосипеде, зимой коньках, только не с кем) С удовольствием поиграла бы в бадминтон и научилась играть в настольный теннис. Хочу заниматься спортом, бегать, ходить в тренажёрный зал. Нужна компания, поддержка. Люблю смотреть фильмы и сериалы, предпочитаю зарубежные, комедии, фантастику, фэнтези, ужасы. Очень люблю играть в настольные игры, в коллекции в основном карточные игры, в которые интесно играть быстро и в весёлой компании. Из компьютерных игр предпочитаю RPG, квесты. Книги по жанрам предпочитаю фэнтези, романы, детективы. Читаю редко, когда есть время. Люблю узнавать и учиться чему-то новому.

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🎮 Видеоигры

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Омск → прогуляться, перекусить Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.

Омск → Другое Найти друзей, с которыми можно поговорить на любые темы

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