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Омск
Профиль пользователя Alina_A

фото пользователя Alina_A

О себе

Привет! Я Алина) Я недавно переехала в Омск, поэтому ищу новых друзей.
Давай сходим в кино, в театр, на концерт, прогуляемся, выпьем кофе и поговорим, поиграем в настольные игры, попоем в караоке, сходим в бар, покурим кальян, сходим в поход.
В общем, я за любой совместный досуг, главное не сидеть на месте и не скучать!

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие

События пользователя

Омск → прогуляться, перекусить

Сегодня суббота, а значит можно сходить в бар или караоке, потанцевать, попеть)

Участие в других событиях

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Омск → прогуляться, перекусить

Ищу подруг в Омске

Откликнулось 9 участников

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Омск → прогуляться, перекусить

Ищу любителей концертов, настолок, мероприятий в городе

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя Denis0108

Омск → собрать компанию

Сходить на концерт или хоккей

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Anastasia_Che

Омск → прогуляться, перекусить

Хочу найти друзей с которыми можно погулять и поболтать обо всём.

Откликнулись 4 участника

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