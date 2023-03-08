⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Омск
Омск
Привет! Я Алина) Я недавно переехала в Омск, поэтому ищу новых друзей.
Омск
Профиль пользователя Alina_A
О себе
Привет! Я Алина) Я недавно переехала в Омск, поэтому ищу новых друзей.
Давай сходим в кино, в театр, на концерт, прогуляемся, выпьем кофе и поговорим, поиграем в настольные игры, попоем в караоке, сходим в бар, покурим кальян, сходим в поход.
В общем, я за любой совместный досуг, главное не сидеть на месте и не скучать!
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Омск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам