О себе

Привет! Я Алина) Я недавно переехала в Омск, поэтому ищу новых друзей.

Давай сходим в кино, в театр, на концерт, прогуляемся, выпьем кофе и поговорим, поиграем в настольные игры, попоем в караоке, сходим в бар, покурим кальян, сходим в поход.

В общем, я за любой совместный досуг, главное не сидеть на месте и не скучать!