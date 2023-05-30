Омск
Профиль пользователя Alexej_Inf
О себе
Рисую в традишке, диджитл и на коже. Нравится работать в графике и прорабатывать мелкие детали.
Иногда играю музыку, любитель почти всего от классики до металла.
Люблю ходить. Очень много ходить. Главное, чтобы была цель.
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
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