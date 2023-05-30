Омск
Профиль пользователя Alexej_Inf

фото пользователя Alexej_Inf

О себе

Рисую в традишке, диджитл и на коже. Нравится работать в графике и прорабатывать мелкие детали.
Иногда играю музыку, любитель почти всего от классики до металла.
Люблю ходить. Очень много ходить. Главное, чтобы была цель.

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
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