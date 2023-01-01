⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Омск

Омск
Профиль пользователя Aharoomi

фото пользователя Aharoomi

О себе

Обожаю общаться на темы бизнеса и саморазвития, готов часами обсуждать.
Люблю гулять, общаясь на положительной волне.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность✝️ Религия

События пользователя

Омск → собрать компанию

Буду рад найти компанию друзей.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Denis0108

Омск → собрать компанию

Сходить на концерт или хоккей

Откликнулись 3 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Омск

маленькое фото пользователя zh_ld_z
маленькое фото пользователя Niemii
маленькое фото пользователя Inga_K
маленькое фото пользователя Bodibint
маленькое фото пользователя Sumrak2023
маленькое фото пользователя Nikola1991
маленькое фото пользователя Daniil92
маленькое фото пользователя Deacon
маленькое фото пользователя Toxa55
маленькое фото пользователя Alice000
маленькое фото пользователя Mishkin
маленькое фото пользователя Sereks
маленькое фото пользователя Opgvsc55559999oj
маленькое фото пользователя Mikael
маленькое фото пользователя Alexandr55
маленькое фото пользователя Olesya_Korol
маленькое фото пользователя Artur55
маленькое фото пользователя A_E_V96
маленькое фото пользователя orlov_magic
маленькое фото пользователя Maksin1986
маленькое фото пользователя qwszasvvb
маленькое фото пользователя Qwertyuasdfgh
маленькое фото пользователя Janik
маленькое фото пользователя Tanya37
маленькое фото пользователя Raven080
маленькое фото пользователя Queen_S
маленькое фото пользователя Lev_inparty
маленькое фото пользователя Cheshirski

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам