Омск

Профиль пользователя Aharoomi

О себе Обожаю общаться на темы бизнеса и саморазвития, готов часами обсуждать.

Люблю гулять, общаясь на положительной волне.

Был в сети две недели назад

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