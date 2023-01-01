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Омск
Обожаю общаться на темы бизнеса и саморазвития, готов часами обсуждать.
Омск
Профиль пользователя Aharoomi
О себе
Обожаю общаться на темы бизнеса и саморазвития, готов часами обсуждать.
Люблю гулять, общаясь на положительной волне.
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб💨 Кальян🍷 Алкоголь🎲 Настольные игры
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