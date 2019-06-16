Омск
Профиль пользователя A_E_V96
О себе
Привет. Я ищу исключительно окружение, где можно будет вместе проводить время: заниматься спортом, находить интересные занятия, пообщаться на хорошие тему и возможно вместе развиваться, например: обмениваться книгами, потом обсуждать. Выходить вместе на пробежку, может совместно обменяться опытом друг другом. Работаю из дома, каждый день борюсь с ленью и пытаюсь быть лучше себя вчерашнего. Занимаюсь спортом(бег, велик, бассейн). Работаю из дома за компьютером(не обычное занятие в 2х словах не объяснить))
Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Омск
Ищешь друзей и компанию в городе Омск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Омск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.