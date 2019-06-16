⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Омск

Омск
Профиль пользователя A_E_V96

фото пользователя A_E_V96
фото #2 пользователя A_E_V96
фото #3 пользователя A_E_V96
фото #4 пользователя A_E_V96
фото #5 пользователя A_E_V96
фото #6 пользователя A_E_V96
фото #7 пользователя A_E_V96
фото #8 пользователя A_E_V96

О себе

Привет. Я ищу исключительно окружение, где можно будет вместе проводить время: заниматься спортом, находить интересные занятия, пообщаться на хорошие тему и возможно вместе развиваться, например: обмениваться книгами, потом обсуждать. Выходить вместе на пробежку, может совместно обменяться опытом друг другом. Работаю из дома, каждый день борюсь с ленью и пытаюсь быть лучше себя вчерашнего. Занимаюсь спортом(бег, велик, бассейн). Работаю из дома за компьютером(не обычное занятие в 2х словах не объяснить))

Профиль обновлён 3 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр 🎲 Настольные игры 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика 💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб 🖼 Выставка / музей 💨 Кальян

События пользователя

Омск → активный отдых
Активный отдых, прогуляться. Обещние

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое
Открытый чат для общения
маленькое фото пользователя Nia20
Омск → Другое
Я хочу найти интересные знакомства, интересных людей
маленькое фото пользователя Nekolina
Омск → Другое
Покататься на велосипедах
маленькое фото пользователя Denis0108
Омск → Другое
Сходим на концерт или хоккей?
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Омск

Ищешь друзей и компанию в городе Омск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Омск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.