Октябрьский
Профиль пользователя Kseniauwu
О себе
Люблю смотреть аниме, слушать музыку, рисовать.Люблю животных
Профиль обновлён 21 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
📺 Политика 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
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