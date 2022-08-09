Октябрьский
Профиль пользователя eNergy

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О себе

Легко иду на контакт, люблю музыку, игры, фильмы, природу

Профиль обновлён 17 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес ✝️ Религия

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Октябрьский → собрать компанию

Поиграть в доту

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