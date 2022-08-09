Октябрьский
Профиль пользователя eNergy
О себе
Легко иду на контакт, люблю музыку, игры, фильмы, природу
Профиль обновлён 17 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 📺 Политика 🐈 Домашние животные 💰 Бизнес ✝️ Религия
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность
События пользователя
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