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Одинцово
Профиль пользователя Zlataaa

фото пользователя Zlataaa

О себе

Привет!
Мне интересна жизнь
прогулки,
музыку, книги,
атмосферные разговоры,
фотографию,
простое общение)

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 30 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться

Поддержим друг друга в инсте/телеге/wa обсуждение тем, постов и тд ))

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маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя 12312
маленькое фото пользователя moon_soul
маленькое фото пользователя doshirak
маленькое фото пользователя mertkaya97
маленькое фото пользователя Alexandra.a
маленькое фото пользователя fatum
маленькое фото пользователя Wwweslliis
маленькое фото пользователя Alina77
маленькое фото пользователя Zarina84
маленькое фото пользователя Alina153
маленькое фото пользователя Marina_Kos
маленькое фото пользователя Nastyushkin
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Откликнулось 15 участников

Москва → собрать компанию

Ищу новых знакомых)

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite

Москва → пообщаться

Простое, легкое общение 🤗

Откликнулось 115 участников

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Найти родную душу для общения, поддержки

Откликнулось 47 участников

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Ищу подружку 💕

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Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

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Просто поболтать о разном

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