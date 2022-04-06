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Одинцово
Привет!
Одинцово
Профиль пользователя Zlataaa
О себе
Привет!
Мне интересна жизнь
прогулки,
музыку, книги,
атмосферные разговоры,
фотографию,
простое общение)
Была в сети на этой неделе
Пообщалась с более чем 30 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги💩 Шутки про говно
События пользователя
Участие в других событиях
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