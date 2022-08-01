Люблю кино, спорт (влосипед, бадминтон, бег, фитнес), прогулки по паркам(на самокатах в том числе), музеи, театры, в общем- активная жизненная позиция)

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Москва → Другое Куплинов проходит длс Атомика (ура!) Вам как??

Одинцово → Другое 2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной 😂

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