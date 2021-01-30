Социофоб с тревожным расстройством 😱 Люблю онлайн игры и днд (мечтаю поиграть как в фильмах - в образе своего персонажа) Крафчу всякую хрень из говна и палок Разучилась общаться с людьми и вообще не понимаю что я тут делаю 😆

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

🐈 Домашние животные 🏢 Работа

✝️ Религия 📺 Политика 🪐 Астрология, таро

Ищешь друзей и компанию в городе Одинцово?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Одинцово.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.