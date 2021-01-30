Одинцово
Профиль пользователя Tatsu
О себе
Социофоб с тревожным расстройством 😱
Люблю онлайн игры и днд (мечтаю поиграть как в фильмах - в образе своего персонажа)
Крафчу всякую хрень из говна и палок
Разучилась общаться с людьми и вообще не понимаю что я тут делаю 😆
Профиль обновлён 12 июля 2023 г.
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