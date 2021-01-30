Одинцово
Профиль пользователя Nastasia23

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О себе

Хочу найти настоящих подруг. Я замужем, есть ребенок. Не хватает общения и подруг в реальности, если это возможно будет в будущем. Мужчин не рассматриваю.
Люблю музыку, пою, играю на скрипке, караоке, путешествовать, кафе, кино

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Одинцово → пообщаться

Общение, дружба

Одинцово → пообщаться

Дружба, общение

Участие в других событиях

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