Хочу найти настоящих подруг. Я замужем, есть ребенок. Не хватает общения и подруг в реальности, если это возможно будет в будущем. Мужчин не рассматриваю. Люблю музыку, пою, играю на скрипке, караоке, путешествовать, кафе, кино

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

Одинцово → Другое 2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной 😂

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Москва → Другое Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)

Красногорск → Другое Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы

Сочи → Другое Салют ! Очень тошно от бытовухи.

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Санкт-Петербург → Другое буду рада всем)

Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Одинцово.

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