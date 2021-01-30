Одинцово
Профиль пользователя Nastasia23
О себе
Хочу найти настоящих подруг. Я замужем, есть ребенок. Не хватает общения и подруг в реальности, если это возможно будет в будущем. Мужчин не рассматриваю.
Люблю музыку, пою, играю на скрипке, караоке, путешествовать, кафе, кино
Профиль обновлён 30 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое человеческое общение
Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊
Ищу подружку 💕
Поболтаем обо всем на свете ?
буду рада всем)
Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈
Ищу подружку🤗
feelin lonely (＞﹏＜) need frens
Салют ! Очень тошно от бытовухи.
Ищу подруг, с которыми можно пообщаться на различные темы
Может нам с тобой повезет, ✨и мы найдем друг в друге дружбу?!)
Ищу доброе общение ❤️🤗
Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨
2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной 😂
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