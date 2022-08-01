Хочу начать заниматься йогой и с удовольствием приобрету единомышленников в этом направлении) Очень люблю психологию, все различные направления, с удовольствием пообщаюсь с теми, кто знает опыт терапии и/или является психологом или учится) Раскрываю в себе чувственность, хочу больше и более обширно работать с эмоциями и телом и делиться своими инсайтами Если тебе тоже это интересно, буду рада познакомиться☺️

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать

📺 Политика 💩 Странный юмор 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность 🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🪩 Ночной клуб

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