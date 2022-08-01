Одинцово
Профиль пользователя Lis.itsa
О себе
Хочу начать заниматься йогой и с удовольствием приобрету единомышленников в этом направлении)
Очень люблю психологию, все различные направления, с удовольствием пообщаюсь с теми, кто знает опыт терапии и/или является психологом или учится)
Раскрываю в себе чувственность, хочу больше и более обширно работать с эмоциями и телом и делиться своими инсайтами
Если тебе тоже это интересно, буду рада познакомиться☺️
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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