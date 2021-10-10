Одинцово
Профиль пользователя Lada29

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О себе

Привет! Мне 29 лет. Живу в Одинцово.
Ищу людей с которыми можно лампово провести время - сходить на пленэр, прогуляться по ночной Москве, зайти в бар, поиграть в настолки, послушать джаз и нео-классику.

Пишу маслом, рисую, играю на гитаре и фортепиано, пою. Обожаю hand-made.
Нравятся книги и шоу по психологии.

🎮 Можем зарубиться в Overwatch или RL.
Интроверт. Замужем. Есть кот 🐱

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

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