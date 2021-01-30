Одинцово
Профиль пользователя Frenk

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О себе

Ищу хороших, интересных людей. С кем можно пообщаться , встретиться, провести время

Профиль обновлён 30 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги

События пользователя

Одинцово → пообщаться

Пообщаться , поинтересоваться банальными вопросами

Участие в других событиях

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