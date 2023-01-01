Была в сети на прошлой неделе

Взять по стакану кофе и погулять)

2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной 😂

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