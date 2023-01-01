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Одинцово
Профиль пользователя ApplePie

фото пользователя ApplePie

О себе

Давайте общаться😌

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🐈 Домашние животные🏢 Работа🏫 Учеба💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

События пользователя

Одинцово → прогуляться, перекусить

Взять по стакану кофе и погулять)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty

Москва → пообщаться

Чат для тех, кому непонятно как пользоваться приложением

Откликнулись 282 участника

маленькое фото пользователя Tatiyana_Go

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Sovushka

Москва → сходить на мероприятие

Поболтать, найти общие интересы.

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Dianaafedorova

Москва → пообщаться

Можем пообщаться онлайн, а потом собраться где-нибудь в Москве

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Iana_h

Одинцово → собрать компанию

2 подруги ищут третью для поддержания баланса во вселенной 😂

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя irina85

Одинцово → прогуляться, перекусить

Общение на темы жизненных историй

Откликнулось 5 участников

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