Привет! Я разносторонний человек начиная с светских тусовок до восхождения на Эльбрус. Обожаю путешествовать, находить интересные места, гулять, игры, велосипед, театры, кино, фото, ну и тд, в отношениях(скоро свадьба), недавно купили дачу, буду рада дачным советам, хочется найти подруг. По гороскопу рак, буду рада подружиться! Готова к новым знакомствам.

Профиль обновлён 10 июля 2023 г.

📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью

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Одинцово → Другое Ищу единомышленников/напарников из Одинцово для создания позитив-влога

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Одинцово.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.