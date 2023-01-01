О себе

Мне нравится читать классическую литературу, на данный момент я читаю Достоевского(Преступление и наказание), еще мне нравятся книги в жанре триллера(про убийц точнее…)

Я люблю еще читать разные манги(особенно про Теслу…), смотреть фильмы(любой жанр)🫣

Начала заниматься спортом…пытаюсь не прекратить🐾