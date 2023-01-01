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Одесса
Профиль пользователя Katyussha

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О себе

Мне нравится читать классическую литературу, на данный момент я читаю Достоевского(Преступление и наказание), еще мне нравятся книги в жанре триллера(про убийц точнее…)
Я люблю еще читать разные манги(особенно про Теслу…), смотреть фильмы(любой жанр)🫣
Начала заниматься спортом…пытаюсь не прекратить🐾

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно📚 Книги😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

Участие в других событиях

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Краснодар → пообщаться

Ищу подруг для общения на всевозможные темы)

Откликнулись 32 участника

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