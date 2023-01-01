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Обнинск
Привет, я лучший учитель по мнению своих 100+ учеников))
Обнинск
Профиль пользователя Kate_lun
О себе
Привет, я лучший учитель по мнению своих 100+ учеников))
Изу подругу: душевную, добрую, веселую — для встреч, веселья, настоящей женской дружбы ⚡️❤️
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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