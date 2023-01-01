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Обнинск
Профиль пользователя Kate_lun

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О себе

Привет, я лучший учитель по мнению своих 100+ учеников))

Изу подругу: душевную, добрую, веселую — для встреч, веселья, настоящей женской дружбы ⚡️❤️

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💃 Потанцевать

События пользователя

Обнинск → прогуляться, перекусить

Я хочу найти своё комьюнити💅

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