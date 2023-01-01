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Обнинск
Профиль пользователя Jinx

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О себе

Ничем особенным и супер выдающимся я не занимаюсь. Люблю читать книги разной тематики. Смотреть фильмы и сериалы.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🎭 Театр🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно✝️ Религия💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей
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