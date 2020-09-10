Человек-парадокс: сижу на колёсах с десяти лет, но вещества не употребляю. Спокойно отношусь к шуткам на тему "не сбежит", "одна нога здесь, другая - тоже здесь" и пр.) Покорён такими сериалами, как "Сообщество" и "Тел Лассо", с теплом отношусь к творчеству Пратчетта (в особенности к серии про Стражу), готов осваивать новые языки или контент в онлайн-играх)

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💰 Бизнес

Обнинск → пообщаться Обсудим, что не так с экранизацией "Изумительного Морриса"?)

Москва → Другое Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

Ищешь друзей и компанию в городе Обнинск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Обнинск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.