Обнинск
Профиль пользователя deslion

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О себе

Человек-парадокс: сижу на колёсах с десяти лет, но вещества не употребляю. Спокойно отношусь к шуткам на тему "не сбежит", "одна нога здесь, другая - тоже здесь" и пр.)
Покорён такими сериалами, как "Сообщество" и "Тел Лассо", с теплом отношусь к творчеству Пратчетта (в особенности к серии про Стражу), готов осваивать новые языки или контент в онлайн-играх)

Профиль обновлён 5 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

📺 Политика 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 💰 Бизнес

События пользователя

Обнинск → пообщаться

Обсудим, что не так с экранизацией "Изумительного Морриса"?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kapitan_Belka
Краснодар → Другое

Напиши шутку, которую сам(а) придумал(а)

маленькое фото пользователя RinkaDi
Москва → Другое

Может поговорим?

маленькое фото пользователя Besa
Москва → Другое

Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?

маленькое фото пользователя Shurshitmishura
Тольятти → Другое

Ищу приятного собеседника близкого по духу

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