Обнинск
Профиль пользователя deslion
О себе
Человек-парадокс: сижу на колёсах с десяти лет, но вещества не употребляю. Спокойно отношусь к шуткам на тему "не сбежит", "одна нога здесь, другая - тоже здесь" и пр.)
Покорён такими сериалами, как "Сообщество" и "Тел Лассо", с теплом отношусь к творчеству Пратчетта (в особенности к серии про Стражу), готов осваивать новые языки или контент в онлайн-играх)
Профиль обновлён 5 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Обнинск
Ищешь друзей и компанию в городе Обнинск?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Обнинск.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.