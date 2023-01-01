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Обнинск
Обнинск
Профиль пользователя Cielo
О себе
Я немного закрытый человек, но иногда очень хочеться пообщаться по душам с умным собеседником)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино
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