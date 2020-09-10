Обнинск
Профиль пользователя Boris91
О себе
Люблю походы в далекие места нашей необъятной страны, учу английский, иногда занимаюсь спортом
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке
Москва → Другое
Может кто-то хочет вместе изучать английский?
Москва → Другое
Расширить круг друзей 🤗
Санкт-Петербург → Другое
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
Москва → Другое
Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.
Санкт-Петербург → Другое
Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)
Красноярск → Другое
Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪
Батуми → Другое
Обсудить уличных котов, мемы и обзоры Чужого на плохие книги
Энгельс → Другое
Хочется общения с взаимными подколами
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