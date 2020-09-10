Обнинск
Профиль пользователя Boris91

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О себе

Люблю походы в далекие места нашей необъятной страны, учу английский, иногда занимаюсь спортом

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Обнинск → прогуляться, перекусить

Учу английский, кто-нибудь хочет присоединиться?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinamrk
Москва → Другое

Хочу поговорить о любимых сериалах, фильмах и музыке

маленькое фото пользователя nhoodoo
Москва → Другое

Может кто-то хочет вместе изучать английский?

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя Lana_Arbis
Москва → Другое

Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

маленькое фото пользователя Lacrimarum_fons
Санкт-Петербург → Другое

Хочется легкого, ненавязчивого дружеского общения)

маленькое фото пользователя wonder_ros
Красноярск → Другое

Напиши мне, поболтаем, встретимся, прогуляемся 🤪

маленькое фото пользователя alonewithlight
Батуми → Другое

Обсудить уличных котов, мемы и обзоры Чужого на плохие книги

маленькое фото пользователя Lenkapenka
Энгельс → Другое

Хочется общения с взаимными подколами

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