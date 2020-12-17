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Ноябрьск
Профиль пользователя Foxy_Rock

фото пользователя Foxy_Rock

О себе

Воспитываю двоих сорванцов, сижу в декретном отпуске, хочу начать новую жизнь! Слушаю рок,ну и другую музыку конечно!

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 🪐 Астрология / таро 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vera02love04
Москва → Другое
Хочется пообщаться онлайн с интересными людьми
маленькое фото пользователя Vivi4
Москва → Другое
Разговориться по душам, а дальше как пойдёт
маленькое фото пользователя Mikel
Москва → Другое
Общение с нормальными, адекватными людьми)))
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