Ноябрьск
Профиль пользователя DukeDark
О себе
Плохо играю на гитаре.
Профиль обновлён 22 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр
Не нравится:
🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Знакомство для дружбы
Москва → Другое
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Ростов-на-Дону → Другое
Ищу интересных собеседников:)
Новосибирск → Другое
Что для тебя красота?
Москва → Другое
Что для вас значит быть Другом?
Москва → Другое
Поделитесь классными малолюдными местами Москвы
Киров → Другое
Кто сходит со мной в клуб за компанию, прямо сейчас?
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