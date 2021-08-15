Ноябрьск
Профиль пользователя DukeDark

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О себе

Плохо играю на гитаре.

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр

Не нравится:

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 💨 Кальян 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Киров → прогуляться, перекусить

Попить пивка

Ноябрьск → прогуляться, перекусить

Посидеть, попить пива

Участие в других событиях

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