Новый Уренгой
Профиль пользователя Tanatohodec
О себе
Играю в настольные игры(MtG), люблю рок-музыку и научную фантастику.
Профиль обновлён 3 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 📺 Политика
Не нравится:
🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения ☣️ Токсичность 🏢 Работа ✝️ Религия 💰 Бизнес 🏫 Учеба
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