О себе

Люблю животных, большая любовь к породе хаски (у меня была хаски знала около 15 команд).

Люблю сериалы, фильмы в основном фантастику (до сих пор не видела все фильмы марвел). В последнее время полюбила аудиокниги, кое что знаю о финансах и политике, разбираюсь в психологии.

В каком то смысле душнила)

Нравятся прогулки на свежем воздухе и разговоры о разном.



Сейчас на заработках, почти всё время на работе, сама из маленького села в Краснодарском крае. Ищу общения ( есть парень), надеюсь у нас получится подружиться. Буду рада знакомству🙃