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Новый Уренгой
Люблю животных, большая любовь к породе хаски (у меня была хаски знала около 15 команд).
Новый Уренгой
Профиль пользователя Lidiyaand
О себе
Люблю животных, большая любовь к породе хаски (у меня была хаски знала около 15 команд).
Люблю сериалы, фильмы в основном фантастику (до сих пор не видела все фильмы марвел). В последнее время полюбила аудиокниги, кое что знаю о финансах и политике, разбираюсь в психологии.
В каком то смысле душнила)
Нравятся прогулки на свежем воздухе и разговоры о разном.
Сейчас на заработках, почти всё время на работе, сама из маленького села в Краснодарском крае. Ищу общения ( есть парень), надеюсь у нас получится подружиться. Буду рада знакомству🙃
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
📚 Книги📺 Политика💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться
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