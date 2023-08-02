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Новый Уренгой
Профиль пользователя Lidiyaand

фото пользователя Lidiyaand

О себе

Люблю животных, большая любовь к породе хаски (у меня была хаски знала около 15 команд).
Люблю сериалы, фильмы в основном фантастику (до сих пор не видела все фильмы марвел). В последнее время полюбила аудиокниги, кое что знаю о финансах и политике, разбираюсь в психологии.
В каком то смысле душнила)
Нравятся прогулки на свежем воздухе и разговоры о разном.

Сейчас на заработках, почти всё время на работе, сама из маленького села в Краснодарском крае. Ищу общения ( есть парень), надеюсь у нас получится подружиться. Буду рада знакомству🙃

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

📚 Книги📺 Политика💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🍷 Алкоголь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Evgabra

Санкт-Петербург → пообщаться

Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Откликнулось 111 участников

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулись 94 участника

маленькое фото пользователя Vicci

Щелково → пообщаться

Пообщаемся? Будет здорово, если общение перерастет в настоящую дружбу)

Откликнулись 53 участника

маленькое фото пользователя Alena_z1

Москва → пообщаться

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Откликнулось 48 участников

маленькое фото пользователя Polli

Новосибирск → пообщаться

Поговорить о чём угодно🙃

Откликнулось 35 участников

маленькое фото пользователя Murmurrin

Москва → пообщаться

Хочу найти самую лучшую подругу💕

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Yanohka

Москва → пообщаться

Поболтать по душам о том о сем 😅🙂

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Steshka

Ростов-на-Дону → пообщаться

Поныть, обсудить, поржать.

Откликнулось 5 участников

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