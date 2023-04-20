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Новый Уренгой
Профиль пользователя KotBaun

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О себе

Обычный негр) Электромонтажные.
Люблю книги. Rock. Поэзия. Женщины))

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль

События пользователя

Новый Уренгой → прогуляться, перекусить
Кабак в субботу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Julia_Juli
Королев → Другое
Пообщаться о жизни
маленькое фото пользователя PolinaPilot
Москва → Другое
Расскажите как вы нашли работу по душе (посоветуйте)
маленькое фото пользователя Elizaveta17
Барнаул → Другое
Ищу подругу/друга🫂🤍
маленькое фото пользователя Vivi4
Москва → Другое
Разговориться по душам, а дальше как пойдёт
маленькое фото пользователя SolED
Новосибирск → Другое
Го общаться, а то скyчно (игры, сериалы, аниме)
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