Новый Уренгой

Профиль пользователя Kivi_huivi

О себе Люблю (умеренно) заниматься спортом, играю в волейбол, стреляю с винтовки))

Зимой пытаюсь кататься на лыжах)

Люблю рок.

Пишу картины, рисую на одежде, леплю из глины))

Обожаю настолки, различные игры, квизы и т д)

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