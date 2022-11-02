Новый Уренгой
Профиль пользователя HardRiff

фото пользователя HardRiff

Профиль обновлён 26 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Новый Уренгой → пообщаться

Просто поболтать о всяком)

Новый Уренгой → пообщаться

Просто поболтать о всяком)

Новый Уренгой → пообщаться

Давайте поболтаем хоть о чем нибудь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Morena_me
Саранск → Другое

Обсудим вообще всё?)

маленькое фото пользователя Renata18
Ижевск → Другое

Хотела бы пообщаться на различные темы

маленькое фото пользователя Olezaychik
Набережные Челны → Другое

Мне 32 Хочу найти друзей,общение и прогулки иногда.компьютерных игр.

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