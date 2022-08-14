Новый Уренгой
Профиль пользователя Goru
О себе
Я впервые в таком приложении, так что толком не знаю с чего начать.
Я бы хотела найти пару-тройку друзей, с которыми можно провести время за чашкой чая или настольной/онлайн игрой. Для меня дружба в новинку, так что хотелось бы встретить людей, которые открыты к моим попыткам общения.
Не интересуют отношения, люблю домашние хобби, рукоделие. Люблю тяжёлую музыку, иногда поп. 0орошо знаю английский язык.
Также открыта к новым увлечениям за пределами квартиры, если буду в хорошей компании.
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.