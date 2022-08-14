Я впервые в таком приложении, так что толком не знаю с чего начать. Я бы хотела найти пару-тройку друзей, с которыми можно провести время за чашкой чая или настольной/онлайн игрой. Для меня дружба в новинку, так что хотелось бы встретить людей, которые открыты к моим попыткам общения. Не интересуют отношения, люблю домашние хобби, рукоделие. Люблю тяжёлую музыку, иногда поп. 0орошо знаю английский язык. Также открыта к новым увлечениям за пределами квартиры, если буду в хорошей компании.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🎮 Видеоигры 🍿 Сходить в кино 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 🖼 Выставка / музей 🪩 Ночной клуб 💃 Потанцевать

Ищешь друзей и компанию в городе Новый Уренгой?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новый Уренгой.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.