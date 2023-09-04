Чем только за свою жизнь не увдекалась/ интересовалась : фото, вышивка, вязание, резьба по дереву, кожевничество, садоводство, лепка, рисование, разные виды спорта, садоводство, игры, аквариумистика, космос, фри дайвинг, кулинария, психология, обучающие курсы, разные животные и т.п. Было много живности. Людблю туризм и походы, но пока не получается. Слушаю очень много аудиокниг( просто пачками). Люблю спорт. Сейчас свой дом, поэтому изучаю всё, что с ним связано. Хотелось бы найти людей с таким же разносторонним кругозором для общения. Ну или просто на поболтать о жизни))

Профиль обновлён 4 сентября 2023 г.

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