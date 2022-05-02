Novoye Medvezhino
Профиль пользователя Spanielka

фото пользователя Spanielka

О себе

Очень люблю разную музыку в основном меломан, люблю животных в особенности собак

Профиль обновлён 10 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор
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