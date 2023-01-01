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Новоуральск
Профиль пользователя Venera_Da

фото пользователя Venera_Da

О себе

Люблю слушать музыку. Очень разную например: фоне, поп, определенный раздел рока, классику

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа💩 Шутки про говно☣️ Токсичность🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
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