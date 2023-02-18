Новотроицк
Профиль пользователя OneLessCar

фото пользователя OneLessCar

О себе

Фотография, стройка, семья, гриль, пиво.

Профиль обновлён 22 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 💰 Бизнес 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📚 Книги 🏫 Учеба
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