Новотроицк
Профиль пользователя OneLessCar
О себе
Фотография, стройка, семья, гриль, пиво.
Профиль обновлён 22 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 💰 Бизнес 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 💩 Странный юмор ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность 📚 Книги 🏫 Учеба
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