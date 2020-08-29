Привет, я Злата - начинающая актриса и педагог в образовательном парке, философия которого близка мне: рефлексия, осознанность и психологическое здоровье в основе. Люблю активный (да и пассивный) отдых - сноуборд, велик, ролики, занимаюсь актерским мастерством, вокалом, фотографией и режиссурой видео, спортом занимаюсь для себя, с детства танцевала. Не лишаю себя и радостей типа: выпить гаража или винишка и пострадать-поорать под песни Асти, так что шансы на дружеский мэтч у нас высоки. Я против токсичности и абьюза, только экологичное общение, доставляющее радость всем его участникам :) Хочется расширить социальные связи, а в идеале - найти новых настоящих друзей, чтоб как в детстве, но уже о взрослом (хотя, я люблю прикалываться в любом формате).

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

Новосибирск → прогуляться, перекусить Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Новосибирск → пообщаться Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу для теплого и душевного общения 💕

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Хочу найти подругу из своего города:)

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Москва → Другое Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

Москва → Другое Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Москва → Другое Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

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