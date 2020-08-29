Новосибирск
Профиль пользователя zlatks
О себе
Привет, я Злата - начинающая актриса и педагог в образовательном парке, философия которого близка мне: рефлексия, осознанность и психологическое здоровье в основе. Люблю активный (да и пассивный) отдых - сноуборд, велик, ролики, занимаюсь актерским мастерством, вокалом, фотографией и режиссурой видео, спортом занимаюсь для себя, с детства танцевала.
Не лишаю себя и радостей типа: выпить гаража или винишка и пострадать-поорать под песни Асти, так что шансы на дружеский мэтч у нас высоки.
Я против токсичности и абьюза, только экологичное общение, доставляющее радость всем его участникам :)
Хочется расширить социальные связи, а в идеале - найти новых настоящих друзей, чтоб как в детстве, но уже о взрослом (хотя, я люблю прикалываться в любом формате).
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
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Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни
Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями
Хочу разнообразить свою жизнь
Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)
Сходить в кино или в бар
Хочу найти подругу из своего города:)
Погулять, сходить куда нибудь
Гулять , интересно проводить время
Хочу найти подругу для теплого и душевного общения 💕
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