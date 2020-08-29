Новосибирск
Профиль пользователя zlatks

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О себе

Привет, я Злата - начинающая актриса и педагог в образовательном парке, философия которого близка мне: рефлексия, осознанность и психологическое здоровье в основе. Люблю активный (да и пассивный) отдых - сноуборд, велик, ролики, занимаюсь актерским мастерством, вокалом, фотографией и режиссурой видео, спортом занимаюсь для себя, с детства танцевала.
Не лишаю себя и радостей типа: выпить гаража или винишка и пострадать-поорать под песни Асти, так что шансы на дружеский мэтч у нас высоки.
Я против токсичности и абьюза, только экологичное общение, доставляющее радость всем его участникам :)

Хочется расширить социальные связи, а в идеале - найти новых настоящих друзей, чтоб как в детстве, но уже о взрослом (хотя, я люблю прикалываться в любом формате).

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика 💨 Кальян ✝️ Религия 💰 Инвестиции / бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Новосибирск → пообщаться

Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Собираю компанию будущих друзей в тг для совместного общения и отдыха

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя InParty
Москва → Другое

Чат поддержки: задайте вопрос тут

маленькое фото пользователя Olgaaa99
Москва → Другое

Могу стать твоей подружкой на все случаи жизни

маленькое фото пользователя Ju.Gi
Москва → Другое

Болтать, шутить, жаловаться, выдумывать бизнесс-планы от балды.

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

маленькое фото пользователя Tiaa
Москва → Другое

Просто поболтать) а если получится то стать лучшими друзьями

маленькое фото пользователя Tovarishsveta
Новосибирск → Другое

Хочу разнообразить свою жизнь

маленькое фото пользователя Tori_k29
Новосибирск → Другое

Найти подругу, просто общаться про все и обо всем)

маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое

Сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Alincha
Новосибирск → Другое

Хочу найти подругу из своего города:)

маленькое фото пользователя Katya0000
Новосибирск → Другое

Погулять, сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Гулять , интересно проводить время

маленькое фото пользователя Jessika
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти подругу для теплого и душевного общения 💕

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Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.