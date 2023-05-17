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Новосибирск
Новосибирск
Профиль пользователя Zeros
О себе
Активно занимаюсь саморазвитием, знаю много понемножку, могу говорить на большое количество тем, время от времени посещаю тренажёрный зал, люблю активный отдых и ламповые посиделки
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога
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