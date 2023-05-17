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Новосибирск
Профиль пользователя Zeros

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О себе

Активно занимаюсь саморазвитием, знаю много понемножку, могу говорить на большое количество тем, время от времени посещаю тренажёрный зал, люблю активный отдых и ламповые посиделки

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро

События пользователя

Новосибирск → собрать компанию

Для поздних прогулок по городу

маленькое фото пользователя Mariabolshechem3
маленькое фото пользователя Dessottto
Откликнулись 2 участника

Новосибирск → собрать компанию

Новогодние сборы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Myay

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Ищу людей, для игр в настолки

Откликнулось 17 участников

маленькое фото пользователя Lynnait

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Погулять по вечернему городу, пообщаться, завести новых друзей

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Lisa_cherry

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Сходить в бар / караоке / настолки / кино 🤔

Откликнулось 11 участников

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Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Me4nikov62

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Го сходим куда-нить

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Nikita.Skrynnik

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Посидеть и поговорить о чем-нибудь в кафе

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя raritet123

Новосибирск → прогуляться, перекусить

хочу поговорить о жизни, погулять

Откликнулись 2 участника

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