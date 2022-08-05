Недавно вернулся с учёбы из Кореи, фанат всего что связано с кофе, люблю сноубординг...ну и занимаюсь фотографиями

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

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✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

Новосибирск → Другое Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Новосибирск.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.