Новосибирск
Профиль пользователя Yonna

фото пользователя Yonna
фото #2 пользователя Yonna

О себе

Недавно вернулся с учёбы из Кореи, фанат всего что связано с кофе, люблю сноубординг...ну и занимаюсь фотографиями

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро

События пользователя

Новосибирск → прогуляться, перекусить

Выпить кофе в парке

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя lerich
Новосибирск → Другое

Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

маленькое фото пользователя Alena2908
Новосибирск → Другое

Сходить в небар или куда то ещё провести время

маленькое фото пользователя Docta
Новосибирск → Другое

Пью кофе, гоу со мной

маленькое фото пользователя Nastya5
Новосибирск → Другое

Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

маленькое фото пользователя Tovarishsveta
Новосибирск → Другое

Хочу разнообразить свою жизнь

маленькое фото пользователя Klon
Новосибирск → Другое

Прогулка на набережной

маленькое фото пользователя Viktoria2023
Новосибирск → Другое

Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

маленькое фото пользователя valerika
Новосибирск → Другое

Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

маленькое фото пользователя Nesta
Новосибирск → Другое

Говорить, фотографировать, наслаждаться моментом;)

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