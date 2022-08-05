Новосибирск
Профиль пользователя Yonna
О себе
Недавно вернулся с учёбы из Кореи, фанат всего что связано с кофе, люблю сноубординг...ну и занимаюсь фотографиями
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
✝️ Религия 📺 Политика 🏫 Учеба ☣️ Токсичность 💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро
События пользователя
Участие в других событиях
Новосибирск → Другое
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
Новосибирск → Другое
Может быть в клуб ? Или погуляем
Новосибирск → Другое
Сходить в небар или куда то ещё провести время
Новосибирск → Другое
Пью кофе, гоу со мной
Новосибирск → Другое
Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃
Новосибирск → Другое
Хочу разнообразить свою жизнь
Новосибирск → Другое
Прогулка на набережной
Новосибирск → Другое
Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?
Новосибирск → Другое
Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)
Новосибирск → Другое
Говорить, фотографировать, наслаждаться моментом;)
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