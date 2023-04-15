О себе

Вообще та ещё стесняшка и интроверт, но когда привыкаю к людям становлюсь шумной и много смеюсь)



Учусь на графическом дизайне. Люблю рисовать всякое анимешное. Делаю комикс и визуальную новеллу.



Читаю мангу и манхвы (BSD, Бездомный бог, Элисед, система дизайнера, истинное образование...)

Читаю современную фантастику (Лукьяненко, Панов...)

Играю в геншин (58 рп) и хср

Смотрю аниме и дорамы...

Слушаю рок (Starset, Normandie...) и Stray kids