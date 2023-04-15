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Новосибирск
Вообще та ещё стесняшка и интроверт, но когда привыкаю к людям становлюсь шумной и много смеюсь)
Новосибирск
Профиль пользователя Yinfen
О себе
Вообще та ещё стесняшка и интроверт, но когда привыкаю к людям становлюсь шумной и много смеюсь)
Учусь на графическом дизайне. Люблю рисовать всякое анимешное. Делаю комикс и визуальную новеллу.
Читаю мангу и манхвы (BSD, Бездомный бог, Элисед, система дизайнера, истинное образование...)
Читаю современную фантастику (Лукьяненко, Панов...)
Играю в геншин (58 рп) и хср
Смотрю аниме и дорамы...
Слушаю рок (Starset, Normandie...) и Stray kids
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль
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