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Новосибирск
Профиль пользователя Yinfen

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О себе

Вообще та ещё стесняшка и интроверт, но когда привыкаю к людям становлюсь шумной и много смеюсь)

Учусь на графическом дизайне. Люблю рисовать всякое анимешное. Делаю комикс и визуальную новеллу.

Читаю мангу и манхвы (BSD, Бездомный бог, Элисед, система дизайнера, истинное образование...)
Читаю современную фантастику (Лукьяненко, Панов...)
Играю в геншин (58 рп) и хср
Смотрю аниме и дорамы...
Слушаю рок (Starset, Normandie...) и Stray kids

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💨 Кальян🍷 Алкоголь
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